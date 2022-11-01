ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: В Украине без электричества остаются 10 миллионов человек

Уже 267-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 16 ноября, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 17 ноября.

Информация постоянно обновляется:

22:33 В Украине продолжается ликвидация последствий очередной российской ракетной атаки.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

- Снова аварийные отключения света в дополнение к плановым стабилизационным. На сегодняшний день более 10 миллионов украинцев без электричества. Больше всего – в Винницкой области, Одесской, Сумской, Киеве, - сказал он.

21:52 На въезде в Олешки украинская артиллерия уничтожила вражеский БТР.

21:44 Только за октябрь лукашенко предоставил рф 211 единиц техники, сообщила мониторинговая группа «Белорусский Гаюн».

Среди расконсервированной техники, переданной россии, 98 танков Т-72А, 40 единиц БМП-2, 20 единиц БМП-2 без башен и 53 грузовых "Урала".

20:15 российские оккупационные войска продолжают принудительную эвакуацию населения Украины и вывоз имущества с временно занятых территорий Херсонской области.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

В ночь на 16 ноября оккупанты принудительно вывозили население из Новокиевки. Кроме того, в Новой Каховке перестала функционировать центральная городская больница, потому что все медицинское оборудование и машины скорой помощи украдены и вывезены в направлении АР Крым.

В отдельных населенных пунктах временно занятой территории Луганской области противник ужесточил административно-полицейские меры. В частности, закрыты въезды в населенный пункт Рубежное по направлениям с Кременной и Варваровки. В городе ограничено перемещение гражданских лиц и усилены фильтрационные меры.

20:09 Более 500 боевых столкновений с противником произошло на востоке страны в течение недели.

Об этом заявил представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов.

– Наиболее сложной остается обстановка на востоке страны, где противник пытается выйти на административную границу Донецкой области. С минувшей пятницы в этом регионе произошло более 500 боевых столкновений, - сказал он.

По словам Громова, на востоке страны противник продолжает вести наступательные действия с нанесением ракетных и авиационных ударов, проводит постоянные артиллерийские обстрелы по позициям наших войск вдоль всей линии столкновения. В частности, на Бахмутском направлении противник вел наступательные действия с целью вытеснения наших подразделений с занятых позиций.

17:29 В Вольнянске Запорожской области под завалами дома, куда ночью попала вражеская ракета, нашли тела уже шестерых погибших, сообщает ГСЧС.

Спасатели, коммунальщики и волонтеры разбирают завалы и вывозят строительный мусор. Разобрано около 70 тонн остатков строительных конструкций.

16:58 Оккупанты расстреляли лодку со своими военнослужащими.

16:53 В пригороде Запорожья продолжаются спасательно-розыскные работы, сообщили в Нацполиции.

Город Вольнянск российские военные атаковали ракетами С-300 около трех ночи. Мишенями для россиян стали жилое двухэтажное здание и объект инфраструктуры.

На местах попаданий продолжают работать правоохранители, спасатели ГСЧС, работники УСБУ и профильные службы. В настоящее время есть информация о четырех погибших.

Два ракетных удара оккупанты нанесли по территории объекта инфраструктуры города Вольнянск. Взрывной волной повреждены жилые и хозяйственные постройки, заборное ограждение.

Третья вражеская ракета попала в двухэтажный многоквартирный дом – полностью разрушен.

Предварительно под завалами оказались 10 его жителей. К настоящему времени обнаружены тела 4 погибших.

Информация о пострадавших и погибших постоянно обновляется.

16:49 Из пгт Новотроицкое и города Новая Каховка поступают сообщения о самовольном заселении российских военнослужащих в дома и квартиры местных жителей. Оккупанты меняют замки и не допускают законных владельцев в их дома, сообщили в полиции Херсонщины.

Кроме того, из Каховского района поступают сообщения о мародерстве российскими военными, которые разграбляют дома и вывозят имущество на военной технике с маркировкой «Z».

В полицию поступило сообщение, что вечером в городе Олешки российские военные прибыли по месту жительства супругов и насильно забрали из дома мужа. В настоящее время его местонахождение неизвестно.

Еще поступило сообщение о массированном заминировании российскими военными территории солнечной станции в Белозерском районе, которая до начала войны являлась важным элементом энергетической безопасности общины. Во время оккупации военные рф разграбили и повредили станцию, сейчас она не работает и часть населения страдает из-за отсутствия электроэнергии и тепла. После деоккупации территории работники пока не могут приступить к работе по возобновлению деятельности станции и генерации столь нужной сейчас электроэнергии. Территория заминирована, но в ближайшее время туда отправятся специалисты для проведения проверки территории и разминирования.

Под удары неприятеля попали населенные пункты Бериславского района. военные русской армии обстреляли из минометов жилые кварталы. В результате обстрелов ранены местные жители, многие частные домовладения непригодны для проживания.

За минувшие сутки полиция открыла 18 уголовных производств по преступлениям российских оккупантов и их приспешников в Херсонской области.

16:11 Число пострадавших в результате обстрела Днепра увеличилось до 23.

15:58 Операторы дронов уничтожают оккупантов.

14:53 17 ноября российские оккупанты продолжают наносить удары по украинской территории средствами воздушного нападения, сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

Кроме ударов реактивной артиллерией и зенитными ракетами С-300 по прифронтовым городам, 17 ноября россия снова ударила из самолетов стратегической авиации Ту-95мс из Волгодонска Ростовской области. Всего из девяти бомбардировщиков-ракетоносцев выпущено до 18 крылатых ракет типа Х-101/Х-555.

В этот раз целями врага стали предприятие на Днепропетровщине и объекты газодобывающей отрасли Украины.

Четыре крылатых ракеты были уничтожены в зоне ответственности воздушного командования «Центр» силами и средствами Воздушных Сил и противовоздушной обороны Сухопутных войск.

Кроме того, в центральном регионе уничтожили все пять Shahed-136, атаковавших Украину с территории беларуси.

На южном направлении противовоздушной обороной воздушного командования «Юг» уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59.

14:36 В результате утренних обстрелов Часова Яра получили ранения три человека.

14:27 В результате массированного обстрела 17 ноября повреждена газодобывающая инфраструктура АО «Укргаздобыча» на Востоке Украины, сообщили в «Нафтогазе».

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям уже ликвидировала пожар, возникший в результате обстрела.

13:22 В Мариуполе раздался мощный взрыв на ремонтной базе российских оккупантов. В результате взрыва сдетонировали боеприпасы, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Примерно в 10:56 в Левобережном районе на ремонтной базе оккупантов, расположенной между ул. Азовстальская и с. Виноградное раздался мощный взрыв. Сообщается о детонации БК при ремонтных работах с тяжелой техникой», - написал он.

По его словам, на место происшествия уже прибывают спасатели и скорые. Данные о потерях неприятеля уточняются.

«Источники Мариупольского Сопротивления указывают на «дупорукость» оккупантов, как причину взрыва. Когда оккупанты ликвидируют сами себя – это двойной успех и удовольствие», - добавил он.

12:54 В Киевской области силы ПВО сбили несколько вражеских объектов, целящихся в нашу критическую инфраструктуру.

12:52 В Изюмском районе продолжают ликвидировать последствия ударов по инфраструктурному объекту. Есть возгорание и повреждение.

Также оккупанты нанесли еще четыре ракетных удара по объекту критической инфраструктуры в Изюмском районе. По поводу последствий информация уточняется.

11:43 Число жертв в результате обстрела Запорожской области увеличилось до четырех.

11:39 Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал подробности утренних обстрелов Украины.

– Чем обусловлена ​​тревога – это атака крылатыми ракетами из самолетов стратегической авиации Ту-95. Как правило, уже с Волгодонска атакуют, это Ростовская область, крылатыми ракетами типа Х-101, Х-555. В то же время, атака Shahed с севера Украины летели, вероятно, с территории Беларуси, Курская область, - отметил Игнат.

При этом он добавил, что оккупанты также атаковали Украину из акватории Черного моря, предположительно крылатыми ракетами «Калибр».

Игнат добавил, что пока точное количество выпущенных ракет неизвестно, однако враг совершил не менее 10 пусков.

11:16 Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный обстрел Украины, и, в частности, на ракетный удар по Днепру.

11:14 По обновленной информации, количество раненых выросло до 14 человек.

11:05 В Украине отменили воздушную тревогу.

10:59 Видео прилета по Днепру.

10:54 Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Изюмскому району Харьковщины. Зафиксированы попадания по критической инфраструктуре, сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.

Из-за обстрелов пострадали 3 работника, мужчины госпитализированы в лечебное учреждение.

10:48 Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о новых ракетах со стороны Черного моря.

10:46 Количество пострадавших в результате ракетного удара по Днепру выросло до восьми.

10:38 ВСУ продолжают пополнять обменный фонд.

10:30 В результате обстрела в Одесской области произошел взрыв на территории объекта инфраструктуры. Известно о 3 пострадавших.

10:24 Пресс-офицер Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук опубликовал видео из парка в Херсоне, где после неравного боя были убиты бойцы теробороны. Сейчас там проводятся следственные действия.

10:18 Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что россия наносит удары по Южному машиностроительному заводу в Днепре.

- Пока над Киевом пролетают ракеты. Пока бомбят нашу газодобычу, бомбят наши предприятия в Днепре, «Южмаш», – сказал Шмигаль на Киевском международном экономическом форуме.

10:06 Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в результате ракетного удара по городу ранены четыре человека, в том числе 15-летний ребенок.

09:48 Предварительно над Киевской областью ПВО сбила две ракеты.

09:42 В результате ночного обстрела Запорожской области потерпели разрушения гражданские здания, а под завалами оказались люди. Два человека погибли.

09:22 Замглавы ОП Кирилл Тимошенко подтвердил ракетный удар по двум инфраструктурным объектам в Днепре.

В некоторых районах Днепра исчезло электроснабжение. Также местные сообщают о перебоях с мобильной связью и интернетом, сообщает «Суспільне».

В области экстренные отключения электроэнергии. Составленные ранее графики отключений пока не действуют.

09:18 В Генштабе ВСУ обнародовали общие боевые потери противника с 24 февраля по 17 ноября:

– личного состава – около 83110 (+400) человек ликвидировано, – танков ‒ 2878 (+7), – боевых бронированных машин ‒ 5804 (+7), – артиллерийских систем – 1860 (+0), – РСЗО – 393 (+0), – средства ПВО ‒ 209 (+0), – самолетов – 278 (+0), – вертолетов – 261 (+0) ед, – БПЛА оперативно-тактического уровня – 1531 (+6), – крылатые ракеты – 474 (+0), – корабли /катера ‒ 16 (+0), – автомобильной техники и автоцистерн – 4362 (+2), – специальная техника – 160 (+0).

Данные уточняются.

09:15 Глова Одесской ОВА Максим Марченко сообщил о ракетном ударе по объекту инфраструктуры области.

09:05 За прошедшие сутки враг обстреливал города Купянск и Волчанск и другие населенные пункты Купянского и Чугуевского районов области, расположенные неподалеку от линии столкновения, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В Купянске пострадали складские здания, в Волчанске повреждения получили по меньшей мере 12 частных жилых домов, разрушены хозяйственные постройки, произошло несколько пожаров.

По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в Купянском районе с ранениями госпитализированы двое мужчин 63 и 52 лет и женщина 73 года.

08:48 В Днепре сообщают о взрывах. А в Полтавской, Харьковской, Черниговской слышали пролет ракет и работу ПВО.

Воздушная тревога охватила почти всю Украину, кроме оккупированного Крыма.

08:12 В ССО показали, как их снайпер за пять минут ликвидировал троих и ранил двух оккупантов.

«5 минут – 5 попаданий. С таким результатом отработал по российским оккупантам один из снайперов ССО Украины. Это произошло на донецком направлении. Как результат – трое уничтоженных и двое раненых россиян. Во время работы за один выстрел удалось поразить сразу двух врагов», – рассказали в 3-м отдельном полку СпН имени князя Святослава Храброго.

08:08 Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил о полете четырех ракет.

08:04 За 12 ноября россияне убили двух гражданских в Бахмуте. Еще один человек в области получил ранения, сообщил начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Кроме того, правоохранители обнаружили тела двух погибших во время оккупации: в Ямполе и Яровой.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

07:37 Более 70 российских снарядов прилетели ночью в Никопольский район Днепропетровщины. Пострадали десятки частных и многоквартирных домов.

07:02 Как сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ, за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Верхнекамянское, Соледар, Невельское, Марьинка и Первомайское в Донецкой области.

Враг не прекращает обстреливать позиции наших войск и населенные пункты, недалеко от линии столкновения. Российские оккупанты нанесли четыре авиационных и шесть ракетных ударов, совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Также, за прошедшие сутки, ракетный удар нанесли по объектам гражданской инфраструктуры города Запорожья.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика беларусь и дальше продолжает поддерживать вооруженную агрессию российской федерации против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов по территории Украины.

Российские захватчики продолжают нести потери. По уточненной информации, 15 ноября в городе Мелитополь наши воины уничтожили штаб одного из вражеских подразделений. В результате действий Сил обороны в районах населенных пунктов Конские Роздоры, Владовка и Благовещенка Запорожской области уничтожены два состава боеприпасов, две единицы БМ-21 «Град» и зенитный ракетный комплекс С-300. Также враг потерял около 100 человек погибшими и ранеными.

В Каховском районе враг усилил фильтрационные меры после эффективного огневого поражения силами обороны его позиций. В самой Каховке российские захватчики минуют объекты инфраструктуры и уничтожают башни сотовой связи.

Российские оккупанты не оставляют попыток насаждения своей и уничтожения украинской культуры на временно занятой территории Украины. По имеющейся информации, в городе Энергодар Запорожской области изъяты все учебники истории Украины для дальнейшего их уничтожения. По представлению самопровозглашенной власти временно оккупированной территории Донецкой области указами президента российской федерации присвоены так называемые почетные звания городам Горловка и Мариуполь.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла удары по двум позициям зенитных ракетных комплексов противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за минувшие сутки поразили два пункта управления, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада боеприпасов, а также три других важных объекта оккупантов.

05:32 Обстановка на Южнобугском и Таврическом направлении, как и во всей зоне нашей ответственности, достаточно напряженная, но контролируемая, сообщили в Оперативном командовании «Юг», подводя итоги суток 16 ноября.

Противник продолжает обустройство обороны на разных рубежах, выискивает способы наладить логистику на левом берегу реки Днепр в обход огневого контроля Сил обороны.

Продолжается контрбатарейное противостояние сил вдоль линии соприкосновения. Враг наносит огневое поражение по нашим позициям с применением реактивных систем залпового огня, тяжелой артиллерии, минометов.

В целях уточнения положения наших войск и корректировки огня артиллерии враг значительно усилил воздушную разведку вдоль линии столкновения.

В то же время применяет и ударные дроны типа Ланцет, Zala. Два именно таких были уничтожены в Бериславском районе из стрелкового оружия.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано 45 огневых задач.

Из потерь врага нам известно о пяти раненых и трех единицах авто-бронетехники. Окончательные результаты дознаются.

В Черном море с раздуванием штормовой погоды корабельная группировка вражеского флота уменьшена до семи кораблей, среди которых один подводный ракетоноситель. То есть в первом снаряжены четыре «Калибра». Но вполне вероятен выход дополнительных единиц на позиции нанесения ударов.

00:34 Президент Владимир Зеленский призвал людей на деоккупированной территории быть осторожными и опасаться российских мин.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

- Если вы увидите любой подозрительный предмет, сообщайте спасателям и полицейским. Если какое-нибудь здание еще не проверили саперы, пожалуйста, не заходите туда самостоятельно. Если какой-нибудь путь еще не проверили, пожалуйста, обходите его, - сказал Зеленский.

00:31 Подразделение ГУР "Кракен" взяли в плен около 10 оккупантов.

00:18 Видео из освобожденной Макеевки в Луганской области.