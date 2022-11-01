Война на Николаевщине: Полиция продолжает изымать боеприпасы оккупантов в освобожденных селах

Почти вся Николаевская область, за исключением Кинбурнской косы, свободна от российских оккупантов. Но враг продолжает обстрелы населенных пунктов области, в том числе и сам Николаев.

При этом оккупанты прямо заявляют, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 17 ноября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 16 ноября доступна по этой ссылке.

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21:14 Обследование территорий, изъятие взрывоопасных предметов, фиксация преступлений росармии на освобожденных территориях продолжается в течение недели. За это время полицейские начали расследование 63 уголовных производств, совершенных военными рф во время оккупации указанных территорий, это повреждение или уничтожение жилых домов, имущества населения, незаконное завладение транспортом, обнаружение боеприпасов и оружия, умышленные убийства гражданского населения, факты смерти гражданских от взрыва на мин. сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

«Только сегодня в одном из освобожденных населенных пунктов правоохранители изъяли 62 артснаряда калибром 115 мм и взрыватель типа УДО на растяжке, который находился на территории одного из домовладений. Все взрывоопасные предметы уничтожены специалистами взрывотехнической службы полиции. В настоящее время продолжается работа по выявлению и документированию преступлений, совершенных военными рф во время оккупации данной территории», - говорится в сообщении.

18:05 Президент Украины Владимир Зеленский создал три новых военных администрации в Николаевской области.

Об этом говорится в указе №778/2022.

Так, созданы Гороховская сельская и Снигиревская городская военные администрации в Баштанском районе, а также Первомайская поселковая военная администрация в Николаевском районе.

Также распоряжениями Президента Украины Владимира Зеленского 17 ноября назначены руководители этих трех военных администраций в деоккупированных населенных пунктах Николаевской области.

На должность начальника Снигиревской городской военной администрации Баштанского района назначен Иван Кухта.

Начальником Первомайской поселковой военной администрации Николаевского района стал Максим Коровай.

Кресло начальника Гороховской сельской военной администрации Баштанского района занял Родион Завадский.

17:38 Журналисты показали поселок Первомайское на Николаевщине, который активно обстреливался оккупантами. После деоккупации части области в населенный пункт начали возвращаться люди.

16:48 В корабельной группировке в Черном море враг увеличил количество носителей крылатых ракет. Сейчас их 3, один из них – подводный. К залпу готовы до 20 ракет типа «Калибр».

Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

Общий состав корабельной группировки врага – 10 кораблей и катеров, продолжающих маневрировать в ракетобезопасном районе, вдоль юго-западного побережья временно оккупированного Крыма.

15:59 Сегодня во время исполнения служебных обязанностей ранен начальник взрывотехников областной полиции Анатолий Ч.

Об этом сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет.

Это случилось недалеко от Снигиревки. Анатолий вместе с коллегами проводили разминирование местного кладбища вблизи населенного пункта. Полицейский в тяжелом состоянии находится в больнице, он получил достаточно тяжелые ранения во время разминирования.

12:48 Также в Снигиревке завершили аварийный ремонт дорог и возобновляют газоснабжение.

12:43 В освобождённой Снигиревке возобновляет работу сеть супермаркетов АТБ.

11:54 В Снигиревке полицейские увеличивают свое присутствие, сообщили в ГУ Нацполиции.

С сегодняшнего дня жители Снигиревки и всего территориального общества могут обратиться к сотрудникам полиции непосредственно по адресу – пгт Снигиревка, улица Октябрьская, 103, или (050) 3270478, (066) 0777180.

Полиция регистрирует все заявления граждан по военным преступлениям российскими войсками, которые на этих территориях были совершены.

«Если вы пострадали от вражеских действий или знаете о фактах мародерства, похищении людей, минировании территорий, захвате предприятий и принудительном вывозе людей или других преступлениях совершении военными рф, просьбе сообщить в полицию», – обратились в полиции.

В ГУНП напомнили, что в Снигиревке продолжаются стабилизационные мероприятия, до сих пор сохраняется минная опасность, взрывотехники расчищают населенные пункты от взрывоопасных предметов, как мин, оставленных оккупантами, так и неразорвавшихся боеприпасов.

Также правоохранители опрашивают местных жителей в уволенных населенных пунктах и ​​собирают доказательства военных преступлений.

10:52 За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили шесть человек. Всем им оказана медицинская помощь, сообщила глава облсовета Анна Замазеева.

Причины травмирования не уточняются.

В общей сложности, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 339 человек, пострадавших от атак оккупантов Николаевской области.

10:48 Россияне продолжают запуск ракет с моря.

10:01 Ким предупредил об угрозе атаки дронов-камикадзе.

08:30 В Николаевской области за сутки не зафиксировали ни одного обстрела.

08:07 Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил о полете четырех ракет.

07:30 В Николаевской области объявили воздушную тревогу. Пройдите в укрытие.