На деоккупированной Херсонщине задержали депутата от «опзж», который терроризировал предпринимателей в составе оккупационной милиции

Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали на деоккупированной территории Херсонщины местного депутата от запретной в Украине партии «оппозиционная платформа – за жизнь». Мужчина добровольно пошел на сотрудничество с рашистами и занял руководящий пост в оккупационном «министерстве внутренних дел Херсонской области рф».

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Там он работал в отделе «борьбы с экономическими преступлениями», который действительно занимался террором местных предпринимателей и заставлял их платить налоги в бюджет рф.

В Нацполиции уточнили, что до полномасштабного вторжения рф фигурант работал государственным регистратором в Херсонском горсовете и был депутатом одного из районов города от партии «Оппозиционная платформа - за жизнь».

В период с июля по август 2022 года, выполняя преступные приказы оккупантов, он состоял в должности «оперуполномоченного отделения по борьбе с экономическими преступлениями» одного из отделов милиции «ГУ МВД Херсонской области».

В настоящее время он задержан и сообщен о подозрении по части 7 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины («Колаборационная деятельность»). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается и следователи СБУ собирают все доказательства, чтобы привлечь его к ответственности.

Мероприятия по разоблачению коллаборанта осуществляли следователи Главного следственного управления и оперативники Херсонского Управления СБУ в сотрудничестве с Департаментом внутренней безопасности Нацполиции и при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.