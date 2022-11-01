В беларуси хотят производить снаряды для ствольной артиллерии и РСЗО

В Беларуси планируется наладить производство снарядов для ствольной артиллерии и РСЗО.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

«Власти беларуси ищут возможность отладки на территории страны производства составных частей для снарядов калибров 152-мм и 122-мм и переход в дальнейшем на замкнутый цикл производства боеприпасов. Также выясняется возможность организации технологического процесса сбора реактивных снарядов калибров 122-мм, 220-мм и 300-мм с импортных составляющих.

В этой связи 20-23 ноября запланирован визит белорусской делегации в Иран. Список вопросов для обсуждения с иранской стороной касается всего цикла производства – от технологии выплавки стали для составных частей боеприпасов до окраски снарядов и тары, используемой для их упаковки», – говорится в сообщении.