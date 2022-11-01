На освобожденной части Николаевщины обнаружили еще 23 коллаборанта

На деоккупированной территории Николаевской области обнаружены еще 23 человека, которые сотрудничали с оккупационными властями.

Об этом заявил начальник Департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Национальной полиции Украины Алексей Сергеев.

Спикер полиции сообщил также о стабилизационных мерах и восстановлении правопорядка в ранее оккупированной части Николаевской области:

«Сейчас обеспечено полицейское присутствие в 47 населенных пунктах региона, в том числе в городе Снигиревка. Сотрудники взрывотехнической службы обследовали 25 гектаров территории».

Для противодействия диверсионным группам на деоккупированной территории Николаевщины обустроены четыре блокпоста.

Следователи уже задокументировали на этой территории 29 военных преступлений.

Напомним, что после освобождения Снигиревки ГБР разыскивает экс-полицейского, подозреваемого в сотрудничестве с оккупантами.