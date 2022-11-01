На Херсонщине сложность минных заграждений области является самой высокой среди других деоккупированных территорий, – Нацполиция

Сложность минно-взрывных заграждений в Херсонской области самая высокая среди других деоккупированных территорий.

Об этом заявил начальник Департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Национальной полиции Украины Алексей Сергеев.

«Отмечу, что сложность минно-взрывных заграждений в Херсонской области самая высокая среди других деоккупированных территорий. Только за последние дни обследованы объекты операторов мобильной связи, ряд супермаркетов, объекты энергетики и водоснабжения, органов государственной власти, банков для восстановления предоставления государственных услуг и выплат, а также места, свидетельствующие о совершении военных преступлений и местах убийств. граждан – Сиреневый парк и село Александровка, другие объекты».

Уже обследована территория площадью более 400 гектаров, изъято около 4 тысяч взрывоопасных объектов».

Алексей Сергеев подчеркнул, что работа на деоккупированных территориях крайне опасна:

«При проведении разминирования погиб руководитель взрывотехнической службы Херсонщины, четверо полицейских получили ранения».

За правопорядком на деоккупированных территориях области следят 30 автопатрулей, из которых 22 – в Херсоне, обустроено 24 блокпоста.

Алексей Сергеев подчеркнул, что Нацполиция еще с начала вторжения войск рф в Украину обеспечила возможность жителям Херсона обращаться на спецлинию «102». Теперь их сообщения принимают операторы из Тернопольской области. С 1 октября полиция обеспечила реагирование более чем на 2,9 тысячи обращений херсонцев.

Также продолжается активная работа по документированию военных преступлений, совершенных россиянами и их пособниками в Херсонской области.

Следователи уже задокументировали 461 уголовное правонарушение, из которых большинство – по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Кроме того, полицейские занимаются разоблачением фактов сотрудничества с врагом. Уже отработана причастность почти тысячи человек к коллаборационной, диверсионной деятельности, направленной против Украины. 13 человек уже задержаны.

Напомним, что возле Снигиревки 17 ноября во время разминирования тяжелые ранения получил начальник взрывотехников областной полиции.