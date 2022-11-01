В ГУР опровергли слухи, что якобы Украина разрешила оккупантам отступить из Херсона

Слухи о якобы "договоренности" между Украиной и россией о том, что оккупанты могут выйти из Херсона, являются ложью.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью немецкому изданию T-online, передает Лига.net.

По его словам, слухи о "тайной договоренности" по поводу того, что россиянам позволят отступить в обмен на то, что в Херсоне не будет уличных боев, не соответствуют действительности. Он отметил, что операция по освобождению Херсонской области началась еще в сентябре.

- Наша деятельность по всем направлениям имеет одну цель: полное отвоевание всех территорий, оккупированных россией, - сказал Скибицкий.

Разведчик также заявил, что придет время, когда Украина будет расследовать обвинения в том, что представители местных властей якобы сдали россиянам карты минных полей в начале большой войны.