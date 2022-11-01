Гибель Алексея Вадатурского и его супруги в Николаеве будет расследовать зарубежная частная компания

Частная компания из-за границы будет заниматься расследованием обстоятельств гибели основателя одного из крупнейших украинских агропредприятий "Нибулон" Алексея Вадатурского и его супруги.

Об этом в интервью Экономической правде рассказал сын Вадатурского, новый CEO "Нибулона" Андрей Вадатурский.

Ранее сообщалось, что Офис Генпрокурора не исключает, что гибель Алексея Вадатурского в Николаеве от российской ракеты могла быть целенаправленным убийством. На вопрос, какой из версий он придерживается, Андрей Вадатурский ответил:

– То, что я думаю, это одно. Там должны работать специалисты, которые должны четко объяснить, что произошло. Я общаюсь с теми, кто считает это трагической случайностью, и специалистами, считающими, что он был целью. У всех есть доводы. Что сейчас происходит вокруг этого? СБУ открыла уголовное дело. Следователи, я также общался с ними и давал свои показания, опросили многих людей. Они продолжают вести это уголовное дело.

– Я также понимаю, что таких дел очень много. Главное – их открывают и собирают подтверждения. Но я не видел, чтобы эти дела были расследованы с поданными в суд обоснованиями или вынесены приговоры, - сказал Андрей Вадатурский.

Он добавил, что нашел частную компанию из-за границы, которая будет заниматься расследованием гибели его родителей.

Как известно, Алексей Вадатурский и его супруга Раиса Вадатурская погибли в своем доме в результате ночных обстрелов Николаева 31 июля.