«Фундамент долговременного мира – это когда все убийцы и палачи будут осуждены», - Зеленский

Приговор суда в Гааге по делу о сбитии рф малайзийского "Боинга" доказывает, что все российские террористические удары получат свой ответ.
Об этом сказал в своем видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский.
– Очень важное решение принято в Нидерландах. Есть первый приговор убийцам, уничтожившим малайзийский "Боинг" в небе над Донбассом в 2014 году. Три человека получили пожизненный срок. И обязательно настанет день, когда они начнут отбывать это наказание. Но это решение не просто о трех убийцах. россия много лгала об этой катастрофе, но все равно ключевые факты были установлены. Сейчас осуждены исполнители и обеспечена основа, чтобы осудить виновных и более высокого уровня. Тех, кто несет полную личную ответственность за преступление агрессии против Украины – первоначальное преступление, которое породило все остальные, совершенные рашистами с 2014 года.
- Это то, без чего действительно невозможно обезопасить мир от повторения таких войн, как российская агрессия против нашего государства. Когда все убийцы и палачи будут осуждены, когда их командиры и политическая «крыша» получат справедливые приговоры, когда россия возместит все убытки, нанесенные российской агрессией, – это будет очень прочный фундамент долгосрочного мира. У нас есть все возможности, чтобы это обеспечить. Каждое российское военное преступление, каждый их террористический удар получит свой юридический ответ. Сегодняшнее решение в Гааге это доказывает, – сказал Зеленский.