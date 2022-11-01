«Фундамент долговременного мира – это когда все убийцы и палачи будут осуждены», - Зеленский

Приговор суда в Гааге по делу о сбитии рф малайзийского "Боинга" доказывает, что все российские террористические удары получат свой ответ.

Об этом сказал в своем видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский.

– Очень важное решение принято в Нидерландах. Есть первый приговор убийцам, уничтожившим малайзийский "Боинг" в небе над Донбассом в 2014 году. Три человека получили пожизненный срок. И обязательно настанет день, когда они начнут отбывать это наказание. Но это решение не просто о трех убийцах. россия много лгала об этой катастрофе, но все равно ключевые факты были установлены. Сейчас осуждены исполнители и обеспечена основа, чтобы осудить виновных и более высокого уровня. Тех, кто несет полную личную ответственность за преступление агрессии против Украины – первоначальное преступление, которое породило все остальные, совершенные рашистами с 2014 года.