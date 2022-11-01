ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: С февраля за храбрость в боях наградили 32 тысячи украинских воинов

Уже 268-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 17 ноября, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 18 ноября.

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00:27 С 24 февраля уже более 32 тысяч украинцев и украинок были награждены за храбрость в боях. 4950 из них посмертно.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

- Должны всегда помнить, сколько людей отдали свои жизни, чтобы спасти Украину и свободу, - сказал он.

00:19 Израиль разрешил странам НАТО поставлять в Украину системы вооружений, содержащие израильские компоненты.

Об этом сообщает “Зеркало недели” со ссылкой на издание “Haaretz”.

Разрешение дали на электрооптические компоненты и системы управления огнем. Кроме того, Израиль договорился с НАТО о закупке стратегических материалов для Вооруженных сил Украины.

По данным Haaretz, Израиль согласился сделать это после того, как администрация президента США Джо Байдена призвала его перестать снабжать Украину только гуманитарной помощью и помочь полноценно.

00:15 ВСУ захватили российскую САУ на Луганщине.