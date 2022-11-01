Война на Николаевщине: В Снигиревке продолжают собирать доказательства военных преступлений оккупантов

Почти вся Николаевская область, за исключением Кинбурнской косы, свободна от российских оккупантов. Но враг продолжает обстрелы населенных пунктов области, в том числе и сам Николаев.

При этом оккупанты прямо заявляют, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 18 ноября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 17 ноября доступна по этой ссылке.

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14:34 СБУ задержала «руководительницу аппарата» в оккупационной администрации Снигиревки. Подробнее - по ссылке.

14:06 Прокуроры отдела противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта в составе общих групп с сотрудникми Службы безопасности Украины, полиции и экспертами, продолжают документировать преступления российских военных на деоккупированных территориях Николаевщины, сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

С начала деоккупации города Снигиревка правоохранители проводят осмотры и фиксацию последствий систематических вражеских обстрелов частных домов, учебных заведений, объектов социальной и критической инфраструктуры, а также мест дислокации военнослужащих в городе.

Установлены и изъяты различные боеприпасы и обломки от вражеских снарядов, записи и другая документация, которые помогут следствию идентифицировать личный состав находившихся в Снигиревке захватчиков.

При процессуальном руководстве областной прокуратуры продолжаются досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (частями 1, 2 статьи 438 УК Украины).

10:33 По состоянию на утро 18 ноября, в николаевских больницах находятся 315 граждан, пострадавших от атак оккупантов на Николаевскую область, сообщила глава облсовета Анна Замазеева.

08:12 17 ноября, в 09:45, враг наносил удары с РСЗО за пределами населенного пункта Куцурубской громады. Разрушений и пострадавших нет, сообщили в ОВА.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.