СБУ заблокировала онлайн-казино, которое «перечислило» в рф почти ₴3 миллиарда

Киберспециалисты СБУ ликвидировали незаконное онлайн-казино россиян, через которое в рф «ушло» около трех миллиардов в гривневом эквиваленте.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Как установил Департамент кибербезопасности СБУ, в преступную организацию входили граждане Украины и рф.

Злоумышленники имели иерархическую управленческую вертикаль, во главе которой стояли россияне.

Украинские граждане в группировке отвечали за поиск офисов и обслуживающего персонала, а также рекламную поддержку, обустройство компьютерной техники и авторизацию клиентов виртуального казино. Кроме того, они мониторили платежи и отлаживали инфраструктуру, необходимую для работы азартных игр в сети Интернет.

В результате анализа платежных операций установлено, что за период функционирования преступной организации с территории Украины в рф через криптопереводы выведено почти три миллиарда гривен.

Сотрудники Службы безопасности Украины полностью заблокировали соответствующие вебресурсы, а также сделали невозможным доступ злоумышленников к платежным системам.

По материалам кибердепартамента СБУ, десяти организаторам и участникам группировки, среди которых 5 граждан Украины и 5 рф, сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1, 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней); ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей); ч. 1, ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Решается вопрос об избрании мер пресечения.

Продолжается досудебное расследование по установлению и привлечению к ответственности всех участников преступной организации.