Мариупольских детей заставляют шить одежду для оккупантов

Мариупольских детей хотят заставить шить одежду для российских оккупантов.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

«Культурно-патриотическую акцию «Теплая Zабота» вводят российские оккупанты в Мариуполе. И она направлена совсем не на поддержку замерзающих в городе мирных жителей. Ее цель – шитье одежды для российских военных. То есть, тех, кто убивал мариупольцев и продолжает убивать украинский народ.

Согласно приказу, к акции привлекут преподавателей и воспитанников заведений культуры. Так что наших детей заставят шить одежду русским убийцам и оккупантам. И это в то время, когда сами дети и их родители замерзают в домах без окон и отопления, оставляя надписи мелом: «Помогите! Замерзаем!»

Цинизм «русского мира» не имеет предела», – рассказали в горсовете.