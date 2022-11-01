Установлено более 20 бывших «беркутовцев», воюющих против Украины в составе оккупационной армии, – ГБР

Установлено, что более 20 бывших милиционеров расформированного спецподразделения «Беркут» сегодня воюют против Украины в составе российской армии или противодействуют нашей стране в составе оккупационных правоохранительных органов.

Об этом сообщили в Госбюро расследований.

После начала полномасштабного вторжения рф, ГБР начало проверку на коллаборационную деятельность бывших спецназовцев, бежавших из страны после революции Достоинства. Следователи ГБР обнаружили, что против Украины воюют не только фигуранты уголовного производства по преступлениям во время Евромайдана, но и 20 человек в отношении которых не хватало доказательств причастности к преступлениям во время Революции Достоинства.

Проверки других работников этого расформированного подразделения продолжаются.

На сегодняшний день следователи работают, чтобы объявить установленным лицам о подозрении в коллаборационной деятельности.

Еще несколько человек из бывшего «Беркута», также воюющих против Украины, уже являются фигурантами специального досудебного расследования, которое находится на финальной стадии.