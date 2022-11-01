На поврежденных участках Nord Stream нашли следы взрывчатки

В Швеции прокурор, который ведет предварительное расследование взрывов на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», заявляет, что инцидент является грубым саботажем. На поврежденных участках нашли следы взрывчатки

Об этом сообщается на сайте шведской прокуратуры.

– Во время осмотра места преступления, которое проводилось на месте в Балтийском море, были произведены обширные изъятия, и район был тщательно задокументирован. Анализы, которые были проведены в настоящее время, показывают следы взрывчатых веществ на нескольких из найденных посторонних предметов, – сказал прокурор Матс Юнгквист.

По словам прокурора, предварительное расследование очень сложное и всестороннее. Продолжающееся предварительное расследование должно показать, можно ли кому-либо предъявить подозрение в совершении преступления.

Он отметил, что сотрудничество с властями Швеции и других стран работает отлично, а для продолжения работы важно, чтобы следователи могли работать в тишине и покое. Поэтому сейчас прокурор не может предоставить больше информации.

Напомним, 26 сентября стало известно об утечке на двух нитях «Северного потока – 1» и одной ните «Северного потока – 2». В шведском МИД заявили, что вызвали взрывы. В ООН сообщили, что прорывы в системе газопровода «Северный поток – 1» в Балтийском море привели к наибольшему из когда-то зарегистрированных выбросов метана.

Расследование происшествия ведут Копенгаген, Стокгольм и Берлин. В ЕС утечку признали диверсией. 29 сентября российская генпрокуратура возбудила уголовное дело по акту международного терроризма.

По мнению премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, за подрывами газопроводов Nord Stream 1 и Nord Stream 2, скорее всего, стоят российские спецслужбы.

Позже частная компания, которая занимается анализом спутниковых снимков заметила, что накануне взрывов возле Nord Stream прошли суда с отключенной геолокацией.