Во время массированного ракетного удара 17 ноября россия выпустила по Украине ракету с имитатором ядерной боевой части

Одной из двух российских крылатых ракет, сбитых в небе над Киевом во время массированного ракетного удара 17 ноября, была ракета типа Х-55, в которой вообще не было боевой части. Вместо БЧ в этой российской ракете был «прикручен» блок, выступавший имитатором ядерной боевой части.

Об этом сообщает издание Defense Express со ссылкой на собственные источники.

«Проще говоря – для этого удара орки взяли как минимум одну Х-55 из своего «ядерного арсенала», «открутили» из этой ракеты ядерную боеголовку и вместо нее поставили пустую «болванку» и так и отстреляли по Украине. Хотя не будем исключать, что по мере развития событий таких ракет сегодня окажется как минимум несколько», – говорится в материале.

Издание объясняет, что обычно россия применяла для ударов по Украине ракеты типа Х-555 – это неядерная модификация ракеты Х-55, переделанная под обычную боеголовку с классической взрывчаткой.

«А вот именно Х-55 – это советская ракета, которая изначально разрабатывалась как носитель ядерного оружия, под так называемую «спецБЧ» (так на советском и российском военном жаргоне сказывается ядерная боеголовка). Обычная и ядерная боеголовка конструктивно отличаются между собой. Именно поэтому, похоже, у орков так и получилось: вынуть спецБЧ из Х-55 они смогли, а вот зарядить туда обычную боеголовку – конструктивной возможности не было. Потому и применили для удара Х-55 с пустой «болванкой», – говорится в материале.

Еще одно возможное объяснение – россияне специально использовали Х-55 с «пустым» имитатором ядерной боевой части, чтобы создать эффект перегрузки нашей противовоздушной обороны.

«Действительно, это вполне в стиле рашистов – забивать микроскопом гвозди». Но такой вариант еще более ярко свидетельствует, что ракетный запас РФ исчерпывается. Потому что еще в начале войны россияне для перегрузки нашей ПВО использовали расходный материал – например, советские беспилотники Ту-243. А не дефицитные ракеты для доставки ядерного оружия. Рашисты для удара были вынуждены задействовать Х-55, потому что исчерпываются запасы более новых крылатых Х-101, именно под обычную боеголовку (вариант для доставки ядерного оружия имеет обозначение Х-102)», – добавили в издании.

Как стало известно Defense Express из собственных источников, во время атаки 15 ноября 2022 года была сбита рашистская Х-101, изготовленная вообще в 3 квартале текущего года. Хотя обычно работает такая логика – сначала отстреливаются более старые ракеты, дальше в ход идут более новые.

Напомним, ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что запасы ракет у россиян почти исчерпаны.