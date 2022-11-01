Очаковский спецназовец рассказал, как вместе с побратимами и Иностранным легионом освобождал село в Херсонской области от оккупантов

Командование Сил специальных операций ВСУ опубликовало интервью бойца 73-го морского центра СПП имени кошевого атамана Антина Головатого, который рассказал, как было освобождено одно из сел в Херсонской области, которое оккупанты превратили в опорный пункт.

Видео опубликовано на странице Командование в Facebook.

«Это интервью – возможность увидеть и услышать из первых уст, что действительно скрывается за новостями об освобождении очередного населенного пункта от россиян. Осень, село в Херсонской области. Оккупанты расположились там, сделав опорные пункты из захваченных домов местных жителей. Уничтожение передовых постов противника с последующим продвижением вглубь было поручено сводному отряду воинов 73-го морского центра СпП и Иностранного легиона», - говорится в описании к видео.

Видео было снято прямо на месте проведения боевых действий. В Командовании добавили, что много сказанного не доводят до общественности, потому что есть вещи о которых еще рано говорить, а также ради дальнейшей безопасности наших воинов: «Впрочем, все изложенное в материале имеет свою большую ценность и уже является частью нашей общей истории».

По словам воина очаковского спеццентра, в село они добирались по воде.

– Мы использовали реку как место вывода. У нас было штурмовое подразделение вместе с иностранным легионом. В основном, все штурмовые группы передвигались на лодках, на «резинках» (резиновая лодка, – ПН). Однако у нас был главный дозор. Это три человека, шедших на ластах. Два парня из Иностранного легиона, и я. К тому времени, как подошли лодки, мы смогли пробить такую тропу. И вышли практически на берег. Одна группа была легиона, вторая - наша. Мы сразу сделали быстрый бросок в первый дом и начали перекатами «зачищать» дом за домом, – рассказал воин.

Во время «зачистки» украинские защитники, кроме того, что ликвидировали кафиров, некоторых из них еще и взяли в плен.

Детали проведённой спецоперации смотрите на видео.