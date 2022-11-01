СБУ задержала «руководителя аппарата» в оккупационной администрации Снигиревки

СБУ задержала 56-летнюю жительницу города Снигиревка, которая присоединилась к оккупационной администрации государства-агрессора и занимала должность «председателя аппарата» в незаконном органе власти, созданном на временно оккупированной территории Снигиревского района.

Об этом сообщили в СБУ и Николаевской областной прокуратуре.

Находясь на должности, коллаборантка выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. Также предлагала «места» в рядах оккупационной администрации и занималась документами, необходимыми для выдачи «гуманитарной помощи» и денег, выдаваемых отдельной группе местного населения оккупированной Снигиревки.

Колаборантка способствовала распространению кремлевского режима и поддерживала репрессивные меры рашистов на территории региона. В преступную деятельность женщина пыталась привлекать местных жителей, с которыми проводила соответствующие собеседования и пропагандировала якобы улучшение жизни и поддержку со стороны российской федерации среди местных жителей.

После освобождения района злоумышленница пыталась скрыться на временно неподконтрольной территории на юге Украины, где планировала избежать правосудия. Однако не успела. Сотрудники Службы безопасности установили ее местонахождение и задержали.

В настоящее время она уведомлена о подозрении по части 5 статьи 111-1 («Колаборационная деятельность») Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Ей грозит лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности.

Продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств преступной деятельности.

Напомним, что «главой» оккупационной администрации в Снигиревке оккупанты назначали Юрия Барбашова.

Юрий Барбашов жил в Николаеве и работал на местных телеканалах. В 2014 году он поддерживал сепаратистов и был активным участником «антимайдана» в Николаеве.

Барбашова неоднократно замечали на «собрании», которое возглавлял сепаратист, экс-нардеп от «партии регионов» Олег Царев. В частности, Барбашов ездил на эти мероприятия в оккупированный Донецк.

Позже николаевский сепаратист Юрий Барбашов бежал в боевики в Луганск, став «ополченцем» местной «народной республики».

Стоит отметить, что Барбашов считался в картотеках николаевской милиции как наркоман – его поймали в 2011 году на хранении конопли, но боевик «лнр» за этот проступок отделался штрафом.

Еще напомним, как нардеп Негулевский сообщил, что заместитель председателя Баштанского райсовета Мезина сотрудничает с оккупантами. По его словам, Мезина была членом партии "ЕС" и активно сотрудничала с Владимиром Фроленко. Позже в ГУР МО сообщили, что российские оккупанты собираются провести «референдум» в Снигиревке за присоединение к Крыму – курируют «голосование» Мезина и Ларченко. Но в Баштанке депутаты не смогли отстранить от должности заместитель главы райсовета Мезину, подозреваемую в сотрудничестве с оккупантами в Снигиревке.