Оккупанты на Запорожье расстреляли семью с двумя детьми, – УП

В ночь на 18 ноября в Запорожской области российские оккупанты расстреляли семью с двумя детьми.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собеседников в правоохранительных органах.

По информации источников, 18 ноября в ночное время суток российскими оккупантами в пгт Камыш-Заря Пологовского района на улице Почтовой была расстреляна семья с двумя детьми.

Установлено, что погибшими являются Дармобед Александр, Дармобед Наталья и их сыновья: Владислав и Кирилл. В настоящее время указанная улица окружена военнослужащими россии.

Информацию об убийстве изданию также подтвердили в СБУ.