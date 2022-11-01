На Херсонщине в одном из домов оккупанты расстреляли шестерых взрослых и одну несовершеннолетюю, а затем взорвали здание

В Херсонской области зафиксировано еще одно преступление оккупантов. В одном из домов захватчики расстреляли семь гражданских, среди которых несовершеннолетняя девушка, а затем взорвали дом с телами своих жертв.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

«По предварительным данным, в апреле 2022 года во время оккупации вс рф одного из сел Херсонского района, российские военные расстреляли в доме семерых гражданских. После этого оккупанты взорвали дом с расстрелянными людьми. По предварительной информации, в доме находились работники фирмы, охранявшие вблизи села оросительные агрегаты, а также несовершеннолетняя девушка. Погибших похоронили вблизи места происшествия, а девушку – родители на местном кладбище», – говорится в сообщении.

Для обеспечения надлежащего расследования и документирования военного преступления против мирного населения проводятся следственные действия, в том числе осмотр тел и судебно-медицинской экспертизы.

Продолжается досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 УК Украины).

Напомним, как в ночь на 18 ноября в Запорожской области российские оккупанты расстреляли семью с двумя детьми.