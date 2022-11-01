Почти половина энергосистемы Украины выведена из строя из-за обстрелов оккупантов, – Шмыгаль

В результате ракетных ударов рф по критической инфраструктуре почти половина энергосистемы Украины выведена из строя.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на совместном брифинге с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом в Киеве, сообщает «Укринформ».

– К сожалению, россия продолжает ракетные удары по гражданской критической инфраструктуре Украины, воюя против гражданского населения и лишая его во время зимы света, водоснабжения, тепла и связи. Только в течение 15 ноября россия выпустила по украинским городам около 100 ракет. Почти половина нашей энергетической системы выведена из строя, – сказал Шмигаль.

Он добавил, что в этих условиях Украина нуждается в дополнительной поддержке от европейских партнеров как в сфере энергетики, поставки дополнительного оборудования, так и дополнительных финансовых ресурсов для закупки дополнительных объемов газа и также для большей поддержки энергетического сектора.

Российская федерация с 10 октября массированно атакует украинскую энергетическую и другую гражданскую инфраструктуру ракетами и беспилотниками.