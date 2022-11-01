Командира танка из «лнр» приказали 13 годами тюрьмы за приказ расстреливать театр и дома в Северодонецке

«Командир танка» так называемой «народной милиции лнр» приговорен к 13 годам за решеткой за приказы расстреливать здание театра и жилые дома в Северодонецке.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Прокурор в суде доказал, что в октябре 2015 года мужчина добровольно вступил в ряды незаконного вооруженного формирования – «1 танковая рота 1 взвод 7 отдельной мотострелковой бригады народной милиции лнр» оккупационной администрации рф. Он стал «оператором наводчиком танка» (место постоянной дислокации г. Брянка Луганской области) структурной части народной милиции лнр». В апреле 2019 года осужденный был назначен на должность «командир танка».

20 февраля 2022 года он был отправлен в район Трехизбенки Луганской области для дальнейшего прохождения военной службы и осуществления вооруженной агрессии совместно с военными рф против подразделений ВСУ.

В мае-июне 2022 года во время уличных боев в Северодонецке мужчина отдал приказы о танковых обстрелах драматического театра и жилых домов.

В начале июня 2022 года его взяли в плен военнослужащие ВСУ в Луганской области.

Суд признал уроженца Донецка виновным в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, государственной измене и участии в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формированиях (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 260 УК Украины). Он приговорен к 13 годам лишения свободы.

Напомним, как российского оккупанта, обстреливавшего мирное население Мариуполя, приговорили к 12 годам тюрьмы.