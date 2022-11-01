Суд отправил в СИЗО «руководителя аппарата» оккупационной администрации Снигиревки

В Николаеве суд избрал меру пресечения 56-летней жительнице Снигиревки, возглавившей аппарат «главы» оккупационной администрации.

Об этом сообщили в Центральном районном суде Николаева.

Согласно материалам ходатайства, в период оккупации города Снигиревка военнослужащими рф, женщина добровольно согласилась на предложение занять должность «руководителя аппарата главы военно-гражданской администрации города Снигиревка и Снигиревского района».

В дальнейшем на должности она выполняла возложенные на нее оккупантами функции, в частности, обеспечение документальной и материально-технической деятельности так называемого «председателя ВГА города Снигиревка и Снигиревского района», а также его транспортное обеспечение.

Согласно материалам ходатайства, вина подозреваемой полностью подтверждается имеющимися доказательствами, в частности, протоколом допроса самой женщины, где она указывала, что в период с 1 августа по 19 октября она добровольно возглавляла аппарат «председателя ВГА города Снигиревка и Снигиревского района» и получала денежные средства , на сумму 115 тысяч российских рублей, как заработную плату.

В судебном заседании последняя объяснила, что согласилась занять должность, чтобы улучшить свое материальное положение.

По результатам рассмотрения, следователь судья Галина Подзигун постановила избрать подозреваемую меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

По информации «Преступности.НЕТ», подозреваемую зовут Наталья Худына.

Судя по всему, ранее, до оккупации, она также была управляющим делами исполнительного аппарата райсовета.

Напомним, что «главой» оккупационной администрации в Снигиревке оккупанты назначали Юрия Барбашова.

Юрий Барбашов жил в Николаеве и работал на местных телеканалах. В 2014 году он поддерживал сепаратистов и был активным участником «антимайдана» в Николаеве.

Барбашова неоднократно замечали на «собрании», которое возглавлял сепаратист, экс-нардеп от «партии регионов» Олег Царев. В частности, Барбашов ездил на эти мероприятия в оккупированный Донецк.

Позже николаевский сепаратист Юрий Барбашов бежал в боевики в Луганск, став «ополченцем» местной «народной республики».

Стоит отметить, что Барбашов считался в картотеках николаевской милиции как наркоман – его поймали в 2011 году на хранении конопли, но боевик «лнр» за этот проступок отделался штрафом.

Еще напомним, как нардеп Негулевский сообщил, что заместитель председателя Баштанского райсовета Мезина сотрудничает с оккупантами. По его словам, Мезина была членом партии "ЕС" и активно сотрудничала с Владимиром Фроленко. Позже в ГУР МО сообщили, что российские оккупанты собираются провести «референдум» в Снигиревке за присоединение к Крыму – курируют «голосование» Мезина и Ларченко. Но в Баштанке депутаты не смогли отстранить от должности заместитель главы райсовета Мезину, подозреваемую в сотрудничестве с оккупантами в Снигиревке.