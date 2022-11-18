Как две Австрии: Около 30% территории Украины заминировано

На сегодня около 30% территории Украины заминировано, что по масштабам соответствует двум территориям Австрии.

Об этом сегодня, 18 ноября, в эфире всеукраинского телемарафона рассказал глава ГСЧС Украины Сергей Крук.

– Площадь и объемы заминирования территории Украины выросли в 10 раз по сравнению с довоенным периодом, – добавил глава Службы.

Сергей Крук отметил, что в Херсонской и Николаевской областях активно идет очистка деоккупированных территорий от взрывоопасных предметов. Разминированию подлежит более 8 тыс. км кв. Из них около 7 тысяч км кв. – территория Херсонской области и до 1,5 тыс. км кв. – Николаевская.

- На деоккупированных территориях указанных областей во взаимодействии с военно-гражданскими администрациями работает значительное количество пиротехнических подразделений ГСЧС. Выполняются все поставленные задачи, основные из которых – запуск систем жизнеобеспечения и оказания помощи гражданам. Функционируют пожарно-спасательные подразделения, на базе которых создаются гуманитарные хабы, откуда раздается помощь, прибывающая в Херсонскую область, - сказал Председатель ГСЧС.

В Херсонскую и Николаевскую направлено значительное количество специалистов ГСЧС из западных регионов. Работают инженерные и аварийно-спасательные подразделения, которые обследуют автодороги, взаимодействуют с энергетиками, разбирают и обследуют запускаемые в работу объекты.