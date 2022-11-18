Скандальному винницкому митрополиту УПЦ МП вручили новые подозрения за агитацию против Украины

СБУ сообщила о новых подозрениях управляющему одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области, оправдывающему российскую агрессию.

Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

Как известно, 11 октября стало известно, что СБУ проводит обыски у одиозного винницкого митрополита УПЦ МП Ионафана. Впоследствии в СБУ заявили, что винницкий митрополит УПЦ МП работал в интересах рф. В начале ноября ему вручили подозрение за разжигание религиозной розни.

Установлено, что глава епархии подготовил пропагандистские листовки, в которых оправдывал вооруженную агрессию рф и временную оккупацию восточных и южных районов Украины.

Кроме того, в своих «агитках» он призвал к захвату государственной власти и нарушению границ границы нашей страны.

Напечатанные серийным тиражом прокремлевские материалы хранили в подсобных помещениях церкви. В дальнейшем планировал организовать их раздачу местным жителям через канцелярию епархии.

Инициированная СБУ независимая экспертиза подтвердила наличие незаконной деятельности против государственной безопасности Украины.

Таким образом, следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по: ч. 3 ст.436-2 («Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины»), ч. 2 ст. 109 («Распространение материалов с призывами к насильственному изменению конституционного строя»), ч. 1 ст. 110 («Распространение материалов с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины») Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств разоблаченных правонарушений.

Напомним, как СБУ открыла уголовное производство из-за прославления «русского мира» в Киево-Печерской лавре.