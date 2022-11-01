В Скадовске ВСУ уничтожили до 50 оккупантов, а в Чаплынке ударили по складу боеприпасов

Генеральный штаб ВСУ подтвердил потери противника в Херсонской области за предыдущие дни.

Об этом говорится в сводке Генштаба.

В городе Скадовск в результате поражения района сосредоточения оккупантов потери составили около 50 человек погибшими. А в городе Чаплынка подтверждается уничтожение склада боеприпасов.

По имеющейся информации, в городе Новоайдар в Луганской области зафиксировано перемещение отдельных подразделений российских оккупационных войск с Херсонского направления.

Украинская авиация в течение суток нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за текущие сутки поразили 2 пункта управления, 9 районов сосредоточения живой силы оккупантов, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и железнодорожный мост.