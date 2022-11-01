В случае блекаута Украина сможет запустить энергосистему за 3-10 дней, - эксперт

Восстановление энергосистемы Украины в случае блекаута может продолжаться по положительному сценарию около трех дней, по отрицательному – от семи до десяти.

Об этом сказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, пишет "Укринформ".

– Никто в мире еще ни разу такой эксперимент не проводил. С точки зрения базовых расчетов и соответствующих документов относительно того, как будут развиваться события в случае, если блекаут произойдет, то в рамках положительного сценария речь идет о 3 днях, в негативном случае – 7-10 днях на восстановление системы и полного потребления, - отметил он.

Харченко уточнил, что никогда такие массированные удары, которые наносит россия, не переживала ни одна энергосистема зарубежных стран. Потому это уникальный украинский опыт.