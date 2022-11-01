Часть заключенных из тюрем в Снигиревке и Херсоне нашли в разных колониях в рф, их здоровье вызывает опасения

Заключенных из колоний №10 в Дарьевке, №90 в Херсоне и №5 в Снигиревке нашли в исправительных учреждениях в разных регионах на территории рф.

Об этом сообщает «Сирена».

Мужчин из трех вышеуказанных колоний еще весной перевели в ИК-7 в Старой Збурьевке Херсонской области. А в начале ноября мужчин без вещей вывезли в Крым, а затем в российские колонии. На данный момент известно минимум о четырех ИК в разных регионах россии, где их могут держать.

В колонии в Старой Збурьевке содержались 2,5 тысячи мужчин. Один из заключенных смог позвонить родным уже из Крыма и рассказал, что в Симферополе херсонских осужденных сильно избили. Сейчас их родственницам известно минимум о трех колониях, куда развозят украинцев. Это ИК-14 в Краснодаре, ИК-2 в Краснодарском крае и ИК-19 в Волгоградской области. Матери со слов заключенных утверждают, что в ИК-14 привезли около 300 человек, а в ИК-19 — 140.

Российская правозащитница Ольга Романова сообщала, что в ИК-19 Волгоградской области находятся 146 человек из Украины: «Избитые, поломанные, места живого на них нет, в дороге не кормили». По данным Романовой, уже 70 из них отселили в барак для больных туберкулезом. Общение между российскими заключенными м вывезенными украинцами жестко ограниченко

Также есть информация, что украинцев готовят к новым судам, так как их сроки якобы «недействительны на территории рф».

Стоит отметить, что ранее при побеге из Херсона оккупанты наоборот не вывозили, а выпустили всех заключенных, в том числе и приговоренных за тяжкие преступления к пожизненному заключению. Но при этом оккупанты увозили с собой граждан, которые были похищены захватчиками за свою проукраинскую позицию.

Информации о личностях этих заключенных не сообщают. Точно неизвестно, все ли из них являются заключенными, которые отбывали наказания по приговорам украинских судов до полномасштабного вторжения или же это заложники российских оккупантов.