ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Оккупанты продолжают обстреливать правый берег Днепра и мирных жителей

Уже 269-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 18 ноября, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 19 ноября.

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00:31 В Херсонской области противник ведет боевые действия вдоль берегов Днепра, обустраивает оборонительные рубежи с углублением в восточном направлении.

Об этом сообщили в оперативном командовании Юг.

Оккупанты передислоцируют подразделения в зону максимального удаления от района поражения нашей артиллерией. В целях уточнения положения наших войск враг продолжает использование БпЛА в районах: Олешков, Львово, Голой Пристани, Берислава. Хотя из-за ухудшения погодных условий количество воздушных шпионов существенно уменьшено.

Враг обстреливал из РСЗО и танков направления Чернобаевки, Антоновки, Приднепровского, Токаревки, Одрадокаменки, речного порта и жилых кварталов Херсона. Из тяжелой артиллерии в течение дня несколько раз обстрелян Червоный Маяк, в результате атаки дрона, снаряженного ВОГом, в Бериславе ранен местный житель.

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 33 огневые задачи. На левобережье предварительно потери противника составляют 2️6 рашистов и 2️ танка возле Олешек.

00:21 В Луганской области ВСУ захватили российский танк Т-72.

00:19 В Донецкой области уничтожили колонну снабжения оккупантов.