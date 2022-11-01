В Донецкой области за сутки отбили около сотни российских атак, - Зеленский

В Донецкой области продолжаются сверхжестокие боевые действия, никаких смягчений боев или передышек не было.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

– Только за вчерашние сутки отбито около сотни российских атак в Донецкой области. Все наши воины, которые удерживают позиции на Донбассе, – настоящие герои.

- Хочу сегодня особо отметить пограничников Харьковского и Сумского отрядов, которые сейчас действуют именно в Донецкой области. Их минометные расчеты очень помогают, не давая покоя оккупантам. Это то, что нужно, ребята! Также благодарю бойцов 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии, которая защищает Украину на Бахмутском направлении. Разумная инициатива и стойкость – это две вещи, которые обеспечивают очень полезные результаты.