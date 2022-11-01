Кремль не прекращал мобилизацию, а новая волна усугубит положение оккупационных войск, – ISW

Россию ждет очередная волна мобилизации, это ухудшит общее качество российских войск, перебрасываемых на фронт в Украину.

Об этом сообщается в обзоре Института изучения войны (ISW).

«Продолжение скрытых мобилизационных мер и потенциальная подготовка к следующей волне мобилизации в тандеме с текущим осенним призывным циклом, вероятно, создают значительную нагрузку на и без того перегруженный российский аппарат формирования Вооруженных сил», – говорится в материале.

Аналитики напоминают, что Кремль ранее заявлял, что президенту рф владимиру путину нет необходимости подписывать указ о формальном завершении периода мобилизации. Путин, вероятно, приказал прекратить так называемую частичную мобилизацию, чтобы уволить бюрократический и административный потенциал для призыва.

«Однако очевидно, что российские власти никогда не прекращали мобилизационные усилия полностью, а это значит, что ограниченное количество мобилизованных призывников все еще проходит через систему подготовки в то же время, когда призывники проходят свой собственный цикл обучения», - говорят аналитики.

Очередная волна мобилизации, вероятно, приведет к еще более низкому качеству подготовки как мобилизованных призывников, так и срочников, поскольку они будут конкурировать за недостаточное количество «учебных» мест, предполагают в ISW.