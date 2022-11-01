Война на Николаевщине: Оккупанты обстреливали акваторию Очакова из РСЗО

Почти вся Николаевская область, кроме Кинбурнской косы, свободна от русских оккупантов. Но враг продолжает обстрелы населенных пунктов области, в том числе и сам Николаев.
При этом оккупанты прямо заявляют, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.
В этой новости мы будем следить за событиями 19 ноября, происходящими на территории Николаевской области.
Хронология событий 18 ноября доступна по этой ссылке.
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08:11 18 ноября, с 16:27, враг наносил удары РСЗО по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет, сообщили в ОВА.
В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.