Рф годами накапливала микросхемы для строительства ракет, - NYT

Россия годами накапливала микросхемы, используемые для производства высокоточных ракет, и начала готовить арсенал этого оружия после 2014 года.

Об этом сообщает The New York Times.

Компания Janes, занимающаяся оборонной разведкой, провела анализ, свидетельствующий о том, что рф начала закупать микросхемы и другие технологии после ухудшения отношений с Западом в 2014 году, когда россия незаконно аннексировала Крым.

Такие микроэлектронные компоненты также использовались в гражданских целях и рф могла получить их через третьи стороны, такие как государства или частные организации, готовые рискнуть наказанием в виде санкций США в случае разоблачения.

В анализе говорится, что, скорее всего, россия начала производить большое количество «Искандеров», «Калибров» и других крылатых ракет еще до полномасштабного вторжения, но продолжает делать это и сейчас.

"Вероятно, они производятся, пока мы говорим, поскольку экономика находится на грани военного положения, а многие заводы, связанные с российским военно-промышленным комплексом, работают в три смены и даже в выходные", - рассказали в Janes.

Напомним, что ФБР расследует как в российской военной технике оказались американские микросхемы.