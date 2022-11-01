Россияне вывозят из «ЛНР» в Чечню «трудных» подростков на военное «перевоспитание»

В оккупированной Луганской области россияне ужесточили местные проверки. Также они отправляют «трудных» подростков в Чечню на так называемое «военно-патриотическое воспитание».

Об этом сообщает в Telegram Луганская ОВА.

«В Денежниково усилили проверки местных. Это произошло после 15 ноября, когда в результате огневого поражения района сосредоточение противника россияне потеряли около 50 человек погибшими и ранеными», - говорится в сообщении.

Между тем, как стало известно ОВА из открытых источников, в Чеченскую Республику прибыли 200 «трудных» подростков из разных субъектов россии.

«А также так называемой «ЛНР», состоящей на учете в соответствующих органах», - говорится в сообщении.

Вместе с тем раздача повесток продолжается в Новопскове, в первую очередь, получают их те мужчины, у которых есть паспорт так называемой «ЛНР», поскольку находятся на учете у россиян.

Напомним, в Каховке оккупанты депортировали жителей дома престарелых и заселились вместо них.