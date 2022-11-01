Оккупанты значительно увеличили военные расходы на 2023 год, - британская разведка

Военные расходы рф в 2023 году возрастут на 40%.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

16 ноября россия провела самую большую в истории эмиссию долговых обязательств за один день, собрав 820 миллиардов рублей (13,6 миллиарда долларов). Это важно для рф, поскольку выпуск долговых обязательств является ключевым механизмом для поддержки расходов на оборону, которые значительно увеличились после вторжения в Украину.

По данным британской разведки, задекларированные расходы россии на «национальную оборону» на 2023 год запланированы на уровне примерно 5 триллионов рублей (84 миллиарда долларов), что более чем на 40% превышает предыдущий бюджет на 2023 год, объявленный в 2021 году.

Выпуск долговых обязательств обходится дорого в периоды неопределенности. Размер этого аукциона, скорее всего, указывает на то, что Министерство финансов россии оценивает текущие условия как относительно благоприятные, но ожидает все более неопределенную налогово-бюджетную ситуацию в следующем году», - отмечают в Минобороны Великобритании.