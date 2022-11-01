На Харьковщине обнаружили уже 25 пыточных, где оккупанты издевались над украинцами

В Харьковской области с начала полномасштабной войны правоохранители зарегистрировали уже 542 уголовных производства за коллаборационную деятельность. Кроме того, на деоккупированных территориях области обнаружили уже 25 российских пыточных.

Об этом сообщает начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

По его словам, 126 коллаборантам сообщили о подозрении, а 59 дел уже направлены в суд.

«Также следователи обнаружили уже 25 застенков, которые организовали россияне во время оккупации. По каждой проведены подробные осмотры - изъяты отпечатки пальцев, ДНК, документы, черновые записи и предметы, свидетельствующие о преступлениях оккупнатов», - говорится в сообщении.

По словам Болвинова, устанавливаются свидетели и потерпевшие от преступлений захватчиков.

Напомним, омбудсмен рассказал о пытках украинцев в Херсонской области: «Этот масштаб просто ужасен».