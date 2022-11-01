Американские исследователи собрали доказательства «целенаправленной кампании» террора, который оккупанты устроили на Херсонщине

Исследователи Йельского университета при поддержке Государственного департамента США задокументировали данные о случаях внесудебных задержаний и исчезновений во время российской оккупации в Херсонской области, «совместимые с умышленной и целенаправленной кампанией».

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Команда из Лаборатории гуманитарных исследований Йельской школы общественного здоровья (HRL) через поддерживающий Государственный департамент США Conflict Observatory обратила внимание на заявления накануне масштабного вторжения россии в Украину 24 февраля о том, что Москва планировала захватить или убить потенциальных оппозиционеров и известных жителей в оккупированных районах.

В отчете задокументировано задержание и исчезновение 226 человек в Херсонской области с марта по октябрь.

Демографические и профессиональные профили этих людей демонстрируют закономерность, отражающую заранее спланированную кампанию, сообщение о которой появилось перед вторжением, говорится в отчете.

«Эти выводы демонстрируют ряд тревожных утверждений относительно обращения с задержанными, включая сообщения о смерти во время заключения; широкое применение пыток и жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство поведения; ограбление задержанных; сексуальное насилие; принудительное участие в пропагандистских видео; насильственные исчезновения; потенциальные задержания в целях мести; угрозы родственникам; а также мониторинг или изъятие электронных устройств», – заявляют исследователи.

Напомним, министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что в Херсонской области правоохранители обнаружили уже 63 тела замученных людей. В настоящее время на деоккупированной части области проводится эксгумация замученных.