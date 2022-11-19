На фоне вербовки зэков для участия в войне количество мужчин в российских тюрмах сократилось больше, чем при самых массовых амнистиях

На фоне вербовки российских заключенних в ЧВК Вагнера в сентябре и октябре 2022 года их количество в российских исправительных колониях сократилось на 23 тысячи человек. Таких резких скачков не было даже при самых массовых амнистиях.

Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на данные ФСИН.

На начало августа в российских исправительных колониях содержалось почти 349 тысяч человек, к сентябрю заключенных стало на 1000 меньше, а к началу октября и к началу ноября заметен резкий провал: 338 тысяч и 325 тысяч соответственно. Суммарно за два месяца из колоний исчезло больше 23 тысяч заключенных.

Весной 2015 года, когда в рф проводили амнистию к 70-летию Победы, число заключенных сократилось за два месяца приблизительно на 15 тысяч. Второе сопоставимое сокращение тюремного населения — на 17 тысяч человек — произошло в начале 2020 года.

Напомним, владелец ЧВК «Вагнера» и «повар путина» евгений пригожин ездит в колонии, где лично вербует заключенных для участия в войне против Украины.