«Вообще все разъ*бали»: Оккупант рассказал о потерях, вымогательстве денег командирами и избиениях

Оккупант, мобилизованный военнослужащий 1 АК, рассказывает своему другу о финансовом обеспечении мобилизованного личного состава в подразделениях вс рф, вымогательстве средств командирами подразделений у подчиненного личного состава и нанесении им телесных повреждений

Об этом свидетельствует перехват телефонного разговора, обнародованный Главным управлением разведки Минобороны Украины.

– Мне, я вон видишь, я даже бл*ть, тут оставалось до зарплаты, бл*ть, неделя. Бл*ть, я даже, ну … Я е*ал, я говорю: «Вы шо, еб*анулись? До нее дожить… Можно не дожить».

Там, бл*ть, я тебе отвечаю, Зеля, там пиз*а на*уй… Окопы на*уй эти еб*ть… Там танчик на*уй… 120-е просто позасыпали… Понял? Окопы эти, деревья на*уй все поломаны, еб*ть… Там ну бл*ть, нормально… Я б на*уй не съеб*лся… Ну как бы мне бл*ть все нравилось, бл*ть, нормально… Но бл*ть нах*й ты су*а пиз*ишь бл*ть, ган*он ты сука еб*ный… Бабки, понял, еб*ть, с пацанов по 50 тысяч, по 70 тысяч сбивает «гермес» еб*ать… Минус увалы… И сидишь с нолями… И после этого едешь вон туда, на передок…

Я тебе отвечаю, Слава опоздал, понял? Вот так если как у меня было: я нах*й как еб*ть поехал, понял, забухал, еб*ть…

В яму посадил, с ямы бл*ть на передок отправил…

Я не знаю, буду бл*ть пытаться как-то пере… Я вчера нах*й… У меня короче, шоб ты понял, братан, еб*ть, короче… Нас во взводе нах*й 16 человек, понял. Нас именно, понял, пулеметчиков… Вот 16 человек! Короче, осталось пять человек! Вообще все разъеб*ли! Каждое отделение первое… Мой командир съе*ался самый первый, еб*ть… Командир третьего отделения – съеб*лся в СОЧИ (Аббревиатура – самовольно оставил часть) еб*ть… Ну и так пацаны, понял, посъеб*вались, еб*ный в рот… Да потому что они, еб*ать… Пи*ор этот «гермес», я те говорю нах*й.

Там ну просто… Пацанов начал пиз*ить, понял? Ну именно бить… Да еб*нутая голова нах*й…