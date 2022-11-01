В Херсоне нашли списки коллаборантов, которые отправились служить в оккупационную полицию

В Херсоне работники ГБР нашли полный перечень предателей, несших службу в полиции рашистов.

Об этом сообщили в пресс-службе Госбюро расследований.

«Правоохранители, перешедшие на сторону врага, бежали из освобожденного Херсона так быстро, что оставили в офисе неопровержимые доказательства своей государственной измены. Выявлен «журнал принятия (сдачи) поста и проверки несения службы по охране здания Управления уголовного розыска ГУ МВД Херсонской области». Отдельно найдены полные списки с адресами, телефонами, званиями, позывными коллаборантами-полициантами. Позывные заслуживают особого внимания. Предатели выбрали себе: «Дукалис, Кобра, Джокер, Киллер, Купец, Мать, Вано», – рассказали в ГБР.

В ГБР отметили, что последний – «Вано» – это бывший сотрудник ГУНП в Херсонской области, которому уже заочно уведомлено о подозрении в государственной измене. Известно, что он лично, совместно с представителями оккупационных властей и военными РФ, участвовал в обысках у сотрудников полиции и изъятии имеющегося у них огнестрельного оружия и боеприпасов.

«За стремление к службе он получил звание майора и должность заместителя начальника отдела управления. Ему даже выдали грамоту с двуглавой курицей за высокие результаты работы. Эта награда была посвящена 104-й годовщине создания уголовного розыска рф. Краткосрочная выгода в виде должностей и грамот от сотрудничества с врагом превращается для всех предателей в позорное и длительное заключение. Это должны понять все», – отметили в Бюро.

Работа ГБР по выявлению предателей и коллаборантов в Херсонской области продолжается

Готовится заочное уведомление о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины и ч. 7 ст. 111) всем фигурантам.

Санкции пола предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.