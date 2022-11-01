Из плена вернули еще троих морских пехотинцев

Из российского плена освобождены еще трое военнослужащих отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины.

Об этом сообщили в ВМС ВСУ.

Освобожденным военнослужащим была оказана первоочередная медицинская, психологическая помощь.

«Военно-Морские Силы Украины еще раз доказывает, что лозунг «Своих не бросаем» для нас не просто слова. Командование ВМС Украины и морской пехоты приветствуют вернувшихся из плена собратьев», – сказано в сообщении.

Напомним, как в начале ноября Украина провела обмен пленными – домой вернулись 107 воинов, в том числе защитники "Азовстали". 11 ноября Украина вернула из плена еще 45 воинов ВСУ.