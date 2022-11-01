СБУ разоблачила еще одну межрегиональную схему вывоза военнообязанных за границу – дельцам помогал работник фсб

В нескольких областях Украины нейтрализована межрегиональная преступная группировка, организовавшая нелегальные «трафики» незаконного выезда за границу украинских граждан призывного возраста.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Злоумышленники предлагали потенциальным призывникам скрыто выехать в Южный Кавказ или страны Евросоюза через территорию рф. «Цена вопроса» составляла от 2,5 до 8 тысяч долларов с клиента, в зависимости от направления движения.

За эти деньги злоумышленники обещали вывезти в оккупированный Крым через Запорожскую область, а дальше «керченским мостом» в рф.

Для этого наладили контакт с кадровым сотрудником пограничного подразделения фсб. Именно он за деньги должен обеспечивать беспрепятственный «проход» уклонистов через российскую границу.

Для коммуникации с представителем вражеской спецслужбы использовали анонимные мессенджеры.

Еще один «маршрут», предлагаемый фигурантами, пролегал через приграничные районы Сумской области. Для незаконной переправки призывников планировали использовать «обходные» пути вне контрольно-пропускных пунктов.

Другой канал нелегальной миграции проходил через западные регионы Украины. Чтобы его реализовать, злоумышленники обещали оформить своих клиентов в качестве водителей агропромышленных предприятий, транспортирующих сельхозпродукцию в ЕС.

Сотрудники СБУ задокументировали факт преступных действий, в том числе передачу злоумышленникам денег за скрытый вывоз в Евросоюз двух уклонистов.

В ходе более 20 обысков по местам пребывания участников группировки в Запорожской, Николаевской, Одесской, Львовской и Черновицкой областях правоохранители обнаружили вещественные доказательства преступной деятельности, в том числе мобильные телефоны, которые использовали в общении с врагом.

В настоящее время шесть участников преступной группировки сообщены о подозрении по ч. 3 ст. 332 (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенная в составе организованной группы) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех виновных.