ЕС заморозил €68 миллиардов российских активов

Европейский союз заморозил российские активы на сумму 68 миллиардов евро.

Об это сообщает Politico со ссылкой на документ Еврокомиссии.

Большинство из них — 50 миллиардов евро — находятся в Бельгии, 5,5 миллиарда евро — в Люксембурге. На них, а также на Италию, Германию, Ирландию, Австрию и Францию приходится 90% процентов российских активов.

Евросоюз не знает точную сумму, приходящуюся на национальные резервы рф, но предполагает, что она составляет около 33,8 миллиарда евро. Источники Politico утверждают, что пока рано говорить о конкретной цифре.

В середине октября Bloomberg писал, что ЕС намерен вводить вторичные санкции против физических и юридических лиц, помогавших подсанкционным лицам в обходе ограничений, а также планирует арестовывать замороженные активы россии для помощи Украине.