Пентагон: россия массированными ракетными ударами пытается истощить украинскую ПВО

Увеличение интенсивности ракетных ударов россии по Украине частично направлено на то, чтобы истощить украинские средства противовоздушной обороны, что, как надеется Москва, позволит ее силам достичь доминирования в небе.

Об этом заявил в субботу, 19 ноября, заместитель министра обороны по политическим вопросам Колин Кал во время поездки на Ближний Восток , сообщает УП.

– Они действительно пытаются перегрузить и истощить украинские системы противовоздушной обороны, – заявил высокопоставленный представитель Пентагона.

– Мы знаем, что такое российская теория победы, и мы стремимся убедиться, что это не сработает, убедившись, что украинцы получат то, что им нужно, чтобы сохранить свою противовоздушную оборону жизнеспособной, – подчеркнул он.

Как известно, одной из двух российских крылатых ракет, сбитых в небе над Киевом во время массового ракетного удара 17 ноября, была ракета типа Х-55, в которой вообще не было боевой части. Вместо БЧ в этой российской ракете был «прикручен» блок, выступавший имитатором ядерной боевой части.