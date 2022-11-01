В Киевской области полиция задержала скандальную беглую судью

Полиция Киевщины задержала известную судью Броварского суда Анну Билык, которая почти год находилась в розыске.

Об этом сообщил начальник Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов.

«В свое время необоснованность приговоров Анны Билык откровенно удивляли общество и даже коллег судей. Находясь под следствием за взяточничество с 2017 года, судья успела принять большое количество именем Украины. Один из самых громких эпизодов – об изнасиловании 16-летней девушки-сироты», – отметил Небитов.

По его словам, тогда полиция задержала двух подозреваемых, однако бывшая служитель Фемиды назначила им меру пресечения в виде незначительного залога, из-за чего обидчики вышли на свободу.

В июне 2021 года Высший антикоррупционный суд назначил Билык наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией автомобиля, земельного участка в Броварах и лишение права занимать должности, связанные с исполнением правосудия, сроком на 3 года.

В январе уже 2022 вынесла соответствующее постановление и Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда.

По версии следствия, в июне 2017 года судья Анна Билык рассматривала дело, в рамках которого органы Государственной фискальной службы изъяли у частного предприятия 13,5 тонны дизельного топлива, поскольку осуществлялась хозяйственная деятельность без разрешительных документов. Однако, принимая решение по делу, судья не решила вопрос о конфискованной продукции.

Как утверждали правоохранители, судья Билык якобы предложила представителю уплатить ей 1000 евро за принятие судебного решения о « разъяснении » с предписанием о возвращении конфискованной продукции предприятию. Однако эти средства изъяли во время обыска в кабинете судьи, а ее тогда задержали. Но потом, очевидно, отпустили. Ведь, как отметил Андрей Небитов, « война позволила экссудии скрываться и уклоняться от исполнения наказания » .

7 сентября 2022 года Высший совет правосудия на своем заседании уволил с должности судью Броварского горрайонного суда Киевской области Анну Билык в связи с достижением ею 65-летнего возраста, представлением заявления об отставке и наличием стажа работы в должности судьи более 20 лет.

Полиция Киевщины объявила беглянку в розыск, и, проведя ряд оперативных мероприятий, установила местонахождение осужденной. В настоящее время экссудия находится в СИЗО.