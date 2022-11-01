Зафиксирована гибель более 8,3 тысяч гражданских в течение полномасштабной агрессии рф, - Офис генпрокурора

8311 гражданских лиц, в том числе 437 детей погибли в результате полномасштабной агрессии РФ. Кроме того, более 11 тысяч гражданских получили ранения.

Об этом сообщил генпрокурор Андрей Костин в эфире телемарафона.

«Зафиксировано более 45 тысяч военных преступлений и более 19 тысяч преступлений против основ нацбезопасности. По данным Офиса генпрокурора, зафиксирована гибель 8311 гражданских лиц, в том числе 437 детей. Ранены более 11 тысяч гражданских», — сказал он.

Впрочем, в ОГП понимают, что реальная цифра намного больше, ведь к некоторым оккупированным территориям правоохранители еще не имеют доступа.

Также генпрокурор сообщил, что известие о подозрении в военных преступлениях получило 216 человек, из них 17 – российские военнопленные, остальным выдвинули заочные подозрения.

В то же время обвинительные акты в суд направили в отношении 60 человек, уже 12 человек осуждены.