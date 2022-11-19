Легендарный украинский теннисист Сергей Стаховский в форме Нацгвардии официально завершил карьеру

Об этом сообщает Национальная гвардия Украины .

«Не так я представлял себе завершение карьеры. Но новые реалии заставили всех нас – украинцев – объединиться и сделать максимум от нас зависимого ради нашей победы. Благодарю командование Национальной гвардии Украины за возможность здесь быть. Спасибо всем украинцам за ваше мужество. Слава Украине! Слава Нации!» – прокомментировал теннисист.

Церемония прошла в Турине, где проходит Итоговый турнир. Кроме украинца в торжественной церемонии приняли участие французы Жо-Вилфрид Цонга и Жиль Симон, испанец Томми Робредо, немец Филипп Кольшрайбер, бразилец Бруно Соареш и другие теннисисты.

В начале полномасштабного вторжения России Стаховский вернулся из Лондона в Украину и пополнил ряды армейского резерва для защиты своей страны. Во время первой фазы военных действий патрулировал улицы Киева в составе ТРО. Регулярно помогает волонтерской организации «Вернись живым».