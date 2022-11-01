Итоги войны в Украине будут иметь значение для людей всего мира, — глава Пентагона.

В субботу, 19 ноября, глава Пентагона Ллойд Остин, выступая на Галифакском форуме по международной безопасности в Новой Шотландии (Канада), сказал, что «из-за трагической, разрушительной войны в сердце Европы» сохранение открытости и безопасности международной системы оказалось под угрозой.

Тезисы по его выступлению опубликованы на официальной странице Пентагона, пишет ТСН.

В частности, Остин заявил, что война президента России Владимира Путина против Украины - прямая угроза европейской безопасности и вызов союзникам по НАТО.

« Умышленная жестокость России является нападением на наши общие ценности – и на правила войны » , – сказал он.

По его словам, кроме нападения, угрожающего Европе, российское вторжение в Украину « разрывает основанный на правилах международный порядок, который обеспечивает нам всем безопасность » .

Глава Пентагона отметил роль европейских союзников, особенно находящихся на Востоке и « борющихся с нестабильностью, разрушением, человеческими страданиями, потоком беженцев и другими опасностями от все более безрассудной и агрессивной России » .

Остин подчеркнул, что своим вторжением в Украину Путин предлагает « мир тирании и беспорядка, в котором никто из нас не хотел бы жить, приглашение в более опасный мир, преследующий тень распространения ядерного оружия » .

Он описал действующий международный порядок, как таковой, при котором « малые государства имеют такие же права, как и великие; где процветание разделяют все народы, а не накапливают империи или автократы; где ядерное оружие ответственно контролируется, а не используется для угрозы миру; где споры разрешаются переговорами, а не кровопролитием; где суверенитет уважают, а не топчут; где гражданское население защищено, а не является мишенью; и мир, где границы почитаются, а не перекраиваются силой » .

« Руководство США помогло построить основанный на этих правилах международный порядок, и лидерство США является жизненно важным для его поддержки. Люди по всему миру не хотят возвращаться назад, чтобы пережить новую мрачную эру потрясений, хаоса и войны » , - сказал он.

По его словам, война по выбору Путина показывает всему миру опасность беспорядка.