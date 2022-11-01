ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Оккупанты отсстранили «мэра» Энергодара

Уже 270-й день после начала полномасштабного вторжения России Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 19 ноября, можно прочитать по этой ссылке .

В этой новости мы будем следить за событиями 20 ноября.

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01:30 Россия сформировала запасы чипов и других компонентов для производства «Искандеров» и «Калибров» до вторжения в Украину. По данным NYT, официальная москва сделала это целенаправленно. Компонентная база ракетного оружия была создана россией в связи с ухудшением отношений с другими государствами мира после аннексии Крыма.

По данным NYT, компоненты двойного назначения могли быть закуплены москвой через третьих лиц. Имеются в виду компании или страны, выразившие готовность рискнуть оказаться под действием вторичных экономических ограничений со стороны США ради заработка.

Благодаря сложившимся к началу вторжения запасам микроэлектронных компонентов россия продолжает производить «Искандеры» и «Калибры». В этой связи рассчитывать на скорейшее сокращение складских запасов ракет у оккупантов гражданам Украины не стоит. Ракетные удары по инфраструктурным объектам будут продолжены.

00:30 Во временно оккупированном Энергодаре представителя российских псевдо-властей Александра Волгу сняли с должности «мэра», пишут росСМИ.

Коллаборанта устранили по решению оккупационного «губернатора» захваченной войсками РФ части Запорожской области Евгения Балицкого.

Он же и теперь будет «временно исполняющим обязанности мэра» Энергодара вместо Волги, рассказали представители оккупационной администрации ТАСС.

Также экс - мэру запретили находиться на территории подконтрольной России части Запорожской области.

Сам Волга заявляет российским пропагандистам, что в отпуске, и свое увольнение не подтверждает.

00:15 Оккупанты вчера днем дважды обстреляли из реактивных систем залпового огня Никопольский район Днепропетровской области, сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

