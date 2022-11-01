ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Оккупанты отсстранили «мэра» Энергодара

Уже 270-й день после начала полномасштабного вторжения России Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.
«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 19 ноября, можно прочитать по этой ссылке .
В этой новости мы будем следить за событиями 20 ноября.
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01:30 Россия сформировала запасы чипов и других компонентов для производства «Искандеров» и «Калибров» до вторжения в Украину. По данным NYT, официальная москва сделала это целенаправленно. Компонентная база ракетного оружия была создана россией в связи с ухудшением отношений с другими государствами мира после аннексии Крыма.
По данным NYT, компоненты двойного назначения могли быть закуплены москвой через третьих лиц. Имеются в виду компании или страны, выразившие готовность рискнуть оказаться под действием вторичных экономических ограничений со стороны США ради заработка.
Благодаря сложившимся к началу вторжения запасам микроэлектронных компонентов россия продолжает производить «Искандеры» и «Калибры». В этой связи рассчитывать на скорейшее сокращение складских запасов ракет у оккупантов гражданам Украины не стоит. Ракетные удары по инфраструктурным объектам будут продолжены.
00:30 Во временно оккупированном Энергодаре представителя российских псевдо-властей Александра Волгу сняли с должности «мэра», пишут росСМИ.
Коллаборанта устранили по решению оккупационного «губернатора» захваченной войсками РФ части Запорожской области Евгения Балицкого.
Он же и теперь будет «временно исполняющим обязанности мэра» Энергодара вместо Волги, рассказали представители оккупационной администрации ТАСС.
Также экс - мэру запретили находиться на территории подконтрольной России части Запорожской области.
Сам Волга заявляет российским пропагандистам, что в отпуске, и свое увольнение не подтверждает.
00:15 Оккупанты вчера днем дважды обстреляли из реактивных систем залпового огня Никопольский район Днепропетровской области, сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
«Снова российские оккупанты били по Никопольщине. Днем дважды обстреляли район из РСЗО, выпустив более двух десятков снарядов. Попали по Покровской и Марганецкой общин. Люди невредимы, это главное», – отметил он.