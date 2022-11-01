Война на Николаевщине: В области объявлена воздушная тревога

Почти вся Николаевская область, кроме Кинбурнской косы, свободна от русских кафиров. Но враг продолжает обстрелы населенных пунктов области, в том числе и сам Николаев.

При этом оккупанты прямо заявляют, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 20 ноября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 19 ноября доступна по этой ссылке .

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09:14 В области объявили воздушную тревогу.

08:22 Ночью, 20 ноября, с 04:16 враг наносил удары с РСЗО по акватории и населенному пункту Очаковской общины, сообщили в Николаевской ОВА.

В результате обстрела возник пожар хозяйственного здания. Подробная информация уточняется.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.